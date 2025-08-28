Поиск

Губернатор Иллинойса высказался против развертывания Нацгвардии в Чикаго

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу не стоит отправлять Нацгвардию в Чикаго для противодействия преступности, заявил AP губернатор штата Иллинойс, член Демократической партии Джей Роберт Прицкер.

"Очевидно, помимо отправки Трампом войск в Чикаго, в мире происходит много всего иного. Ему следует сосредоточиться на более крупных проблемах", - сказал губернатор.

По его словам, правоохранительные органы Чикаго борются с преступностью и добиваются успехов, и властям не нужно возникновения еще и чрезвычайной ситуации в городе.

"Трамп старается спровоцировать нечто, что вызовет проблему, на которую он будет указывать", - сказал Прицкер, отметив, что несмотря на заявления Трампа о необходимости борьбы с преступностью, президент может вместе с тем сокращать финансирование полиции.

Трамп 22 августа заявил, что собирается направить подразделения Национальной гвардии США и в Чикаго. "После того как мы покончим с преступностью в Вашингтоне, мы займемся другими городами. Думаю, следующим (после Вашингтона) станет Чикаго", - сказал Трамп.

После этого мэр Чикаго Брэндон Джонсон выразил недовольство в связи с планами Трампа.

По данным AP, в 2024 году в Чикаго зафиксировали 573 случая насильственных смертей - больше, чем в любом другом городе США. Однако за первые шесть месяцев 2025 год уровень преступлений с насилием в Чикаго упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Недавний опрос AP-NORC показал, что 81% американцев считает преступность серьезной проблемой в крупных городах США. При этом 53% респондентов одобрили меры Трампа по борьбе с преступностью; тем не менее, меньше людей поддержали перевод местных полицейских органов под федеральный контроль, как это произошло в Вашингтоне.

Иллинойс США Чикаго Вашингтон Джей Роберт Прицкер Дональд Трамп Нацгвардия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией

Литва установила "зубы дракона" на границе с Белоруссией

В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков"

В Германии установили личности всех причастных к подрыву "Северных потоков"

Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции

Трамп призвал предъявить Соросу обвинения в рэкете и коррупции

Bloomberg сообщил о секретном письме Си Цзиньпина индийским властям для улучшения отношений

Bloomberg сообщил о секретном письме Си Цзиньпина индийским властям для улучшения отношений

Армения примет решение о членстве в ЕАЭС после анализа и переговоров

Офицеру ВСУ запретили въезд в Венгрию из-за ударов по нефтепроводу "Дружба"

Дания предложила новые санкции против РФ в сфере энергоресурсов и криптовалюты

Дания предложила новые санкции против РФ в сфере энергоресурсов и криптовалюты

В Венгрию и Словакию вновь начала поступать нефть из РФ по "Дружбе"

В Венгрию и Словакию вновь начала поступать нефть из РФ по "Дружбе"

В праздновании в Китае победы во Второй мировой войне примут участие 26 зарубежных лидеров

В праздновании в Китае победы во Второй мировой войне примут участие 26 зарубежных лидеров

"Евротройка" намерена запустить механизм восстановления санкций против Ирана

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7043 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });