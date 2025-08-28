Губернатор Иллинойса высказался против развертывания Нацгвардии в Чикаго

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу не стоит отправлять Нацгвардию в Чикаго для противодействия преступности, заявил AP губернатор штата Иллинойс, член Демократической партии Джей Роберт Прицкер.

"Очевидно, помимо отправки Трампом войск в Чикаго, в мире происходит много всего иного. Ему следует сосредоточиться на более крупных проблемах", - сказал губернатор.

По его словам, правоохранительные органы Чикаго борются с преступностью и добиваются успехов, и властям не нужно возникновения еще и чрезвычайной ситуации в городе.

"Трамп старается спровоцировать нечто, что вызовет проблему, на которую он будет указывать", - сказал Прицкер, отметив, что несмотря на заявления Трампа о необходимости борьбы с преступностью, президент может вместе с тем сокращать финансирование полиции.

Трамп 22 августа заявил, что собирается направить подразделения Национальной гвардии США и в Чикаго. "После того как мы покончим с преступностью в Вашингтоне, мы займемся другими городами. Думаю, следующим (после Вашингтона) станет Чикаго", - сказал Трамп.

После этого мэр Чикаго Брэндон Джонсон выразил недовольство в связи с планами Трампа.

По данным AP, в 2024 году в Чикаго зафиксировали 573 случая насильственных смертей - больше, чем в любом другом городе США. Однако за первые шесть месяцев 2025 год уровень преступлений с насилием в Чикаго упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Недавний опрос AP-NORC показал, что 81% американцев считает преступность серьезной проблемой в крупных городах США. При этом 53% респондентов одобрили меры Трампа по борьбе с преступностью; тем не менее, меньше людей поддержали перевод местных полицейских органов под федеральный контроль, как это произошло в Вашингтоне.