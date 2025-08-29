Дания выделит дополнительно $1,6 млрд на оборону и помощь Украине в 2026 году

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Дании добавят в бюджет на 2026 год еще $1,6 млрд на оборонные расходы и на военную помощь Киеву, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на Минобороны страны.

"Поскольку геополитическая ситуация требует от нас укрепления обороны, я рад, что мы вновь выделяем на это больше средств", - приводят СМИ заявление министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

В документе отмечается, что часть этих средств будет направлена на военную помощь Украине.

"Когда мы поддерживаем Украину, речь идет не только о ее безопасности, но и о безопасности всей Европы", - отметил министр.

Это решение приведет к тому, что общие расходы Дании на оборону достигнут 3% от ВВП, отмечают СМИ.

Страна стремится достичь отметки в 5% от ВВП по статье расходов на оборону. Страны НАТО в рамках инициативы президента США Дональда Трампа обязались добиться этого показателя до 2032 года.