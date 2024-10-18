Дания выделит Украине пакет военной помощи на 320 млн евро

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Минобороны Дании объявило выделении пакета военной помощи Украине на сумму около 2,4 млрд датских крон (примерно 320 млн евро), сообщает EFE.

Это 21-й пакет помощи Дании Украине.

"Пакет был подготовлен, чтобы оказать максимально возможную военную поддержку для удовлетворения насущных потребностей украинцев", - заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Пакет помощи включает, в частности, средства на закупку вооружений и военной техники. Кроме того, по данным EFE, в пакет вошли "средства ПВО, что имеет решающее значение для обороны Украины".

Ранее сообщалось, что эту помощь Копенгаген собирается оказать вместе с рядом других стран.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия совместно с Данией, Норвегией и Бельгией выделят Украине пакет военной помощи на 1,4 млрд евро.

По данным Sueddeutsche Zeitung, на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Шольц заверил, что в этот пакет помощи войдут зенитные ракетные комплексы (ЗРК) IRIS-T и зенитные самоходные установки Skynex, самоходные артиллерийские установки (САУ) различных типов, танки, бронированный транспорт, ударные беспилотники, артиллерийские снаряды и радары.

В сентябре Поульсен заявил, что во второй половине 2024 года Украина получит от Дании еще одну партию истребителей F-16.

Он не стал уточнять ни количество самолетов, ни дату их поставок.

В начале августа министр подтвердил, что первые F-16 прибыли на Украину. Об их количестве не сообщалось, но всего Копенгаген обещал поставить Киеву 19 истребителей.

Дания и Нидерланды возглавляют "коалицию F-16", в рамках которой проходит подготовка украинских пилотов. Также обе страны обязались предоставить Украине F-16.