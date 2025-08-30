СМИ узнали об обсуждении США и Европой возможности отправки американских ЧВК на Украину

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США и европейские страны обсуждают возможность развертывания сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украине в рамках мирных соглашений, передает в субботу издание The Telegraph со ссылкой на источники.

"Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с американскими союзниками о том, чтобы позволить вооруженным сотрудникам ЧВК помогать строить укрепления для защиты американских интересов в стране. План можно рассматривать как обходной маневр после того, как Трамп пообещал, что американских войск на Украине не будет", - отмечает газета.

Подразумевается, что ЧВК займутся строительством укреплений и баз у линии соприкосновения, будут защищать коммерческие интересы США на Украине.

Эти планы обсуждают наряду с другими возможными гарантиями безопасности Киеву, разработанными "коалицией желающих" во главе с Британией и Францией.

По словам источника в британском правительстве, наличие американских граждан, работающих на ЧВК, на Украине будет служить сдерживающим фактором для России.