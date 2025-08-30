Поиск

СМИ узнали об обсуждении США и Европой возможности отправки американских ЧВК на Украину

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - США и европейские страны обсуждают возможность развертывания сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украине в рамках мирных соглашений, передает в субботу издание The Telegraph со ссылкой на источники.

"Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с американскими союзниками о том, чтобы позволить вооруженным сотрудникам ЧВК помогать строить укрепления для защиты американских интересов в стране. План можно рассматривать как обходной маневр после того, как Трамп пообещал, что американских войск на Украине не будет", - отмечает газета.

Подразумевается, что ЧВК займутся строительством укреплений и баз у линии соприкосновения, будут защищать коммерческие интересы США на Украине.

Эти планы обсуждают наряду с другими возможными гарантиями безопасности Киеву, разработанными "коалицией желающих" во главе с Британией и Францией.

По словам источника в британском правительстве, наличие американских граждан, работающих на ЧВК, на Украине будет служить сдерживающим фактором для России.

Украина США Дональд Трамп ЧВК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Во Львове убит бывший глава парламента Украины

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Японский министр отменил визит в США из-за разногласий по закупкам риса

Что случилось этой ночью: суббота, 30 августа

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Президент России назвал сотрудничество Москвы и Пекина стабилизирующим фактором

Путин заявил, что РФ и Китай практически не используют в торговле евро и доллар

FT сообщила о предложении Трампа отправить на Украину китайских миротворцев

Что произошло за день: пятница, 29 августа

Дипломатическое противостояние

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Вэнс заявил, что Уиткофф помог смягчить разногласия России и США по Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7059 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });