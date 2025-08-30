Постпред США при НАТО заявил о поставках Украине дальнобойного оружия

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Постпред США при НАТО Мэтью Уитакер сообщил, что Соединенное Штаты предоставляют Украине некоторые средства вооружения, с помощью которых она может наносить удары по объектам в глубине российской территории.

"Мы предоставляем некоторые возможности для нанесения более глубоких ударов, - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Уитакер отметил, что "украинцы, скорее всего, будут их использовать".

Поставки таких вооружений он объяснил "заботой президента Дональда Трампа о том, чтобы Украина могла продолжить защищаться".

Ранее сообщалось, что американская администрация одобрила поставку Украине 3350 ракет воздушного базирования с ударными боеприпасами повышенной дальности (ERAM). CNN со ссылкой на источники информировал накануне, что их поставки могут начаться уже в этом году.

Дальность ERAM, по информации CNN, может составить до 450 км.