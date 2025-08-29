FT сообщила о предложении Трампа отправить на Украину китайских миротворцев

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил после завершения конфликта на Украине направить туда миротворцев из КНР, пишет Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

По их словам, Трамп предложил пригласить Китай предоставить миротворцев для мониторинга нейтральной зоны на украинской 1300-киллометровой линии фронта в рамках мирного урегулирования с Россией. Это предложение было высказано на встрече президента США с лидерами Евросоюза и Украины на прошлой неделе.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил FT, что эта информация не соответствуют действительности.

Financial Times отмечает, что против этой идеи выступают европейские страны и президент Украины Владимир Зеленский.

Идею о китайских миротворцах на Украине предлагала российская сторона еще в 2022 году на переговорах с Украиной в Стамбуле.

25 августа представитель МИД КНР Го Цзякунь опроверг сообщение Welt о готовности Китая к участию в возможном международном миротворческом контингенте на Украине.