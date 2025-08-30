Хуситы признали гибель премьера их правительства при ударе Израиля по Сане
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Хуситы в субботу подтвердили информацию, что премьер их правительства Ахмед аль-Рахави погиб в минувший четверг в столице Йемена Сане от удара Израиля, сообщает Associated Press.
Согласно заявлению хуситов, аль-Рахиви и другие члены правительства подверглись атаке во время планового заседания, где оценивалась его работа за прошедший год.
Вместе с премьером погибли еще несколько министров.
Аль-Рахави занимал должность премьера хуситов с 10 августа 2024 года. Ранее входил в Верховный Политический Совет, созданный антиправительственными силами во время операции арабской коалиции, начавшейся в 2015 году.
28 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале сообщила, что израильские военные нанесли удар по военной инфраструктуре хуситов в столице Йемена.
7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы в Йемене активизировали атаки в регионе, в том числе они многократно атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. ЦАХАЛ также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.