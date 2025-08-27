Поиск

Хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы утверждают, что вызвали перебои в воздушном движении Израиля, нанеся удар по аэропорту имени Бен-Гуриона в районе Тель-Авива.

"Ракетные силы хуситов провели военную операцию против аэропорта Лод (старое название аэропорта - ИФ) в районе Тель-Авива с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", - заявил представитель группировки Яхья Сари в среду, его сообщение распространили хуситы в соцсети.

Сари добавил, что операция прошла успешно и привела к приостановке воздушного движения в аэропорту.

В последние часы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сообщала об обнаружении ракет со стороны Йемена, однако в ночь на среду в телеграм-канале армии писали, что ЦАХАЛ перехватил ракету, отправленную с территории страны. Неизвестно, является ли она той же ракетой, о которой заявили хуситы.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы в Йемене активизировали атаки в регионе, в том числе они многократно атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. ЦАХАЛ также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.

