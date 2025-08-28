Поиск

Армия обороны Израиля сообщила об ударе по военному объекту хуситов в Йемене

Хуситы утверждают, что Израиль целился по гражданским объектам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Израильские военные нанесли удар по военной инфраструктуре хуситов в столице Йемена, сообщает в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

"Армия обороны Израиля нанесла точный удар по террористскому военному объекту хуситов в районе Саны в Йемене", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В миреШесть человек погибли в результате израильских авиаударов по столице ЙеменаЧитать подробнее

Хуситы, в свою очередь, назвали эту атаку "нападением на гражданские объекты и на весь йеменский народ", сообщают йеменские СМИ.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы в Йемене активизировали атаки в регионе, в том числе они многократно атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. ЦАХАЛ также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.

Израиль ЦАХАЛ ХАМАС Йемен Сана
