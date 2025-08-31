Поиск

Алиев и Си Цзиньпин провели переговоры в Тяньцзине

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в воскресенье в китайском Тяньцзине обсудили расширение сотрудничества между Баку и Пекином.

Согласно сообщению на сайте азербайджанского лидера, председатель КНР подчеркнул рост торгового оборота между двумя странами, расширение сотрудничества в сфере энергетики, в том числе возобновляемой, цифровизации. Отметив, что азербайджано-китайское сотрудничество укрепляется и в рамках проекта "Один пояс, один путь", Си Цзиньпин указал на важность транспортировки китайских товаров через территорию Азербайджана и в этом контексте коснулся значения Транскаспийского маршрута.

Он добавил, что Пекин поддерживает расширение связей Азербайджана с Шанхайской организацией сотрудничества.

Си Цзиньпин отметил значение прямого диалога в обеспечении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул приверженность Пекина принципу невмешательства во внутренние дела других стран.

В миреЛидер Китая поддержал вступление Армении и Азербайджана в ШОСЧитать подробнее

Алиев со своей стороны отметил, что госвизит в Китай (в апреле 2025 года - ИФ) придал серьезный импульс всестороннему развитию сотрудничества между двумя странами, подчеркнул значение подписанного документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, отмечается в сообщении. Президент сказал, что развитие отношений с Китаем является одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана.

Глава государства отметил, что Азербайджан поддерживает позицию Китая по вопросам Тайваня, Гонконга и Синьцзян-Уйгурского автономного района и был одной из первых стран, осудивших проведенные на Тайване выборы.

"Алиев сказал, что в торговых отношениях между нашими странами наблюдается значительный рост. Коснувшись проекта "Один пояс, один путь", глава государства расценил рост перевозок, в частности китайских грузов, по Среднему коридору, который является его важной составной частью и проходит через территорию Азербайджана, как пример эффективности и привлекательности этого коридора", - говорится в сообщении.

"На встрече с удовлетворением отмечено, что две страны всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Подчеркнуто, что в последнее время, после вступления в силу документа о безвизовом режиме, связи в туристической сфере развиваются. В ходе беседы состоялся широкий обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Китаем", - отмечается в сообщении.

Коснувшись ситуации на Южном Кавказе, Алиев подчеркнул, что переговоры по нормализации отношений и мирной повестке между Азербайджаном и Арменией ведутся на двусторонней основе, сказал, что между двумя странами уже установился мир.

Азербайджан Ильхам Алиев Китай Си Цзиньпин
