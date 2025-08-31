Поиск

Пашинян встретился с Си Цзиньпином в Тяньцзине

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Тяньцзине в рамках саммита ШОС с председателем КНР Си Цзиньпином.

"По итогам встречи стороны заявили об установлении стратегического партнерства между Арменией и Китаем, о чем принято совместное заявление", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Пашинян в Китае участвует в заседании саммита ШОС в формате ШОС+ и в проводимых в его рамках мероприятиях.

Отмечается, что на встрече премьер Армении и председатель КНР заявили о важности развития сотрудничества в области науки, образования, культуры, туризма, информации, метрологии.

Пашинян подтвердил стремление Армении к вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества, достигнута договоренность об углублении сотрудничества в рамках ШОС.

По сообщению армянского правительства, председатель КНР заявил, что его страна "безоговорочно поддерживает политическую независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Армения, поддерживает проект правительства Армении "Перекресток мира" и разблокирование региональных коммуникационных путей".

"Си Цзиньпин приветствовал мирный процесс между Арменией и Азербайджаном", - отметили в правительстве.

Со своей стороны Пашинян заявил, что Армения подтверждает свою поддержку принципу "Одного Китая".

"Премьер Армении придал важность реализации программы "Перекресток мира", отметив, что ее наилучшим образом можно увязать с китайской инициативой "Один пояс, один путь", к которой Армения официально присоединилась одной из первых", - сообщили в правительстве.

Никол Пашинян Армения КНР Си Цзиньпин
