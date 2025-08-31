Лидер Китая поддержал вступление Армении и Азербайджана в ШОС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке вступления Армении и Азербайджана в ШОС, сообщил китайский МИД.

Си Цзиньпин повел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимися в Китае для участия в саммите ШОС и праздновании 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и Второй мировой войне.

"Китай поддерживает вступление Армении в ШОС и готов сотрудничать с ней в целях использования подлинной многосторонности и совместной работы по содействию построению сообщества, объединяющего человеческие судьбы", - сказал китайский руководитель на встрече с армянским премьером.

На встрече с Алиевым Си Цзиньпин заявил: "Китай поддерживает вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе для защиты общих интересов глобального юга и содействия созданию сообщества, объединяющего судьбы людей".