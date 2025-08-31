Поиск

Лидер Китая поддержал вступление Армении и Азербайджана в ШОС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о поддержке вступления Армении и Азербайджана в ШОС, сообщил китайский МИД.

Си Цзиньпин повел встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, находящимися в Китае для участия в саммите ШОС и праздновании 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления японской агрессии и Второй мировой войне.

"Китай поддерживает вступление Армении в ШОС и готов сотрудничать с ней в целях использования подлинной многосторонности и совместной работы по содействию построению сообщества, объединяющего человеческие судьбы", - сказал китайский руководитель на встрече с армянским премьером.

На встрече с Алиевым Си Цзиньпин заявил: "Китай поддерживает вступление Азербайджана в Шанхайскую организацию сотрудничества и готов тесно взаимодействовать с ним на многосторонней основе для защиты общих интересов глобального юга и содействия созданию сообщества, объединяющего судьбы людей".

Китай Си Цзиньпин Азербайджан КНР Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 августа

Путин прибыл в Китай

Путин прибыл в Китай

Мэр Чикаго подписал указ о защите прав жителей в случае ввода в город Нацгвардии

Барделла призвал к созданию союза правых сил, выступающих против политики Макрона

Барделла призвал к созданию союза правых сил, выступающих против политики Макрона

Что произошло за день: суббота, 30 августа

Урсула фон дер Ляйен назвала безопасность Украины безопасностью всей Европы

Хуситы признали гибель премьера их правительства при ударе Израиля по Сане

Хуситы признали гибель премьера их правительства при ударе Израиля по Сане

Во Львове убит бывший глава парламента Украины

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Не менее трех человек погибли в Индонезии в ходе беспорядков

Японский министр отменил визит в США из-за разногласий по закупкам риса

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7076 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });