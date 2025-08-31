Путин встречается в Китае с премьером Армении

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита ШОС в китайском Тяньцзине проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В ходе четырехдневной поездки Путина в Китай у него запланирован настоящий марафон международных встреч. И хотя планы о переговорах с Пашиняном ранее не анонсировались Кремлем, помощник президента Юрий Ушаков не исключал, что по ходу мероприятий могут возникнуть и новые беседы у президента.

Встреча с Пашиняном стала первой в череде двусторонних переговоров Путина с зарубежными лидерами. Она проходит сразу после приема, который был организован председателем КНР Си Цзиньпином в честь гостей, приехавших на саммит ШОС.

Путин прибыл в Тяньцзинь утром в воскресенье.