Путин прибыл на торжественный прием в честь участников и гостей саммита ШОС в Тяньцзине

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в воскресенье к Международному конгрессно-выставочному центру "Мэйцзян" в Тяньцзине, где состоится торжественный прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь гостей, приехавших на саммит ШОС.

По традиции гостей в центре, где проходит прием, встречает председатель КНР Си Цзиньпин с супругой.

Путин приехал в Тяньцзинь этим утром. В Китае российский президент пробудет четыре дня. В понедельник он примет участие в саммите ШОС, а также на его "полях" проведет ряд двусторонних контактов с мировыми лидерами. Затем президент переедет в Пекин, где пройдет его официальный визит и продолжится марафон двусторонних переговоров.

Официальное открытие саммита ШОС состоится 1 сентября, но в воскресенье вечером лидеры стран - участниц объединения, стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также главы приглашенных стран соберутся на ужин.

В ШОС входит 10 государств - Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. На саммитах присутствуют государства-наблюдатели - Афганистан и Монголия, а также 14 партнеров по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

Кроме того, гостями председателя КНР на этом саммите стали Вьетнам, Индонезия, Лаос, Малайзия и Туркменистан. Традиционно в работе саммитов принимают участие и руководители ведущих международных организаций, включая ООН.

