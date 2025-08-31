Поиск

Путин прибыл в Китай
Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибыл в Тяньцзинь, где состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Как ранее отметили в Кремле, нынешняя поездка президента беспрецедентна по продолжительности, за четыре дня в Китае Путин посетит два города - Тяньцзинь и Пекин, где состоится его официальный визит. Затем он вернется в Россию, 5 сентября во Владивостоке президент выступит на Восточном экономическом форуме.

В РоссииПутин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в формате "один + четыре"Путин и Си Цзиньпин в Пекине проведут встречу в формате "один + четыре"Читать подробнее

Фактически мероприятия ШОС начнутся в воскресенье, хотя официальный старт саммита - 1 сентября. А накануне вечером от имени председателя КНР пройдет торжественный прием в честь прибывших гостей. В нем примут участие руководители 10 государств-членов ШОС - Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан, а также государства-наблюдатели Афганистан и Монголия, 14 партнеров по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

Кроме того, будут присутствовать и государства, являющиеся гостями председателя КНР на этом саммите: Вьетнам, Индонезия, Лаос, Малайзия и Туркменистан.

По традиции будут присутствовать и руководители ведущих международных организаций, включая ООН.

Официальная часть саммита начнется утром в понедельник с заседания Совета глав государств ШОС. По его итогам состоится подписание документов.

В этот же день состоится и встреча в формате "ШОС плюс" с участием государств-наблюдателей, партнеров по диалогу, гостей саммита и руководителей партнерских объединений.

В Тзяньцине у Путина запланирована насыщенная двусторонняя повестка, ожидаются его отдельные переговоры с лидерами Индии, Турции и Ирана.

В завершении дня президент РФ переедет в Пекин, где состоится его официальный визит, также он в качестве главного гостя примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

В Пекине у президента продолжится марафон международных встреч. Помимо полномасштабных российско-китайских переговоров, состоится трехсторонний саммит Россия-Китай-Монголия.

Кроме того, президент РФ побеседует с главами Сербии, Пакистана и Узбекистана. Ожидается и его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Не исключены и другие встречи президента РФ с главами делегаций, приехавшими в Китай.

Китай Си Цзиньпин Владимир Путин
