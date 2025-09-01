Поиск

Эрдоган заявил, что успех переговоров Баку и Еревана отвечает интересам и Турции, и РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на успешные дальнейшие переговоры между Азербайджаном и Арменией, отметив, что и Анкаре, и Москве нужна стабильность на Кавказе, сообщает в понедельник канцелярия турецкого лидера.

"Президент Эрдоган выразил надежду на то, что переговоры между Азербайджаном и Арменией приведут к устойчивому миру, отметив, что долгосрочная стабильность на Кавказе отвечает общим интересам Турции и России", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным "на полях" саммита ШОС.

Президент Турции вновь подчеркнул, что Турция продолжает прикладывать усилия, чтобы помочь завершить украинский конфликт. Он выразил надежду на то, что переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле внесли вклад в мирный процесс.

Ранее Путин выразил уверенность в том, что Турция продолжит играть особую роль в украинском урегулировании.

Лидеры обсудили двусторонние отношения, региональные и глобальные вопросы.

