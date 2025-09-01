Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в скором времени увидеть в этой стране российского коллегу Владимира Путина.

Обращаясь на встрече к президенту России "дорогой друг", Эрдоган напомнил о действующем приглашении Путину посетить страну с визитом. "Это остается в силе, и мы в скором времени желаем увидеть вас в нашей стране", - сказал турецкий лидер.

Он отметил: "У нас сложились доверительные отношения. Наши отношения развиваются, не подвергаясь влияниям конъюнктурных проблем".

По словам Эрдогана, технические переговоры продолжаются в положительном ключе.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган встретились "на полях" саммита ШОС в Китае.