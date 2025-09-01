Путин проводит встречу с Эрдоганом "на полях" саммита ШОС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита ШОС.

Перед этой встречей прошли российско-индийские переговоры на высшем уровне.

Путин и Эрдоган, как ожидается, обсудят различные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международные. "Наверняка, будет обсуждаться Украина", - рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В этом контексте представитель Кремля отметил важную роль Анкары в поисках политико-дипломатического решения этого кризиса, в частности, предоставление площадки в Стамбуле для прямых переговоров между Москвой и Киевом.

"Мы за это турецким властям весьма признательны", - подчеркнул помощник российского президента.

Помимо этого, уверен Ушаков, "не уйти от обсуждения обострившейся обстановки на Ближнем Востоке, кавказский регион и так далее".

Он напомнил, что это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана в текущем году.

С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, замглавы администрации президента России Максим Орешкин, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков.

Кроме того, участвуют министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и руководитель "Росатома" Алексей Лихачев.