В Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Финляндии в городе Миккели, недалеко от границы с РФ, в понедельник приступил к работе штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

"Получение Финляндией уровня наземного командования в северном регионе НАТО было одной из самых важных целей на ранних этапах нашего членства в НАТО", - цитирует пресс-служба министерства обороны главу ведомства Антти Хаккянена.

Решение о начале работы многокорпусного сухопутного компонента Северного региона НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели принято главой Минобороны Финляндии 29 августа 2025 года. Он будет действовать совместно со штабом сухопутных войск Сил обороны Финляндии.

В штабе будут работать до 10 офицеров. Планируется, что позднее в его состав войдут до 50 сотрудников сотрудники из семи стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, Соединенных Штатов и Великобритании.

Ранее представитель командования сухопутных войск НАТО бригадный генерал Крис Гент заявил СМИ, что у командования НАТО есть две задачи в Миккели: в мирное время штаб планирует и синхронизирует действия стран-членов НАТО, в том числе осуществляет планирование, подготовку и проведение совместных учений, а также других мероприятий мирного времени; во время войны командует войсками НАТО, действующими в Северной Европе.

Начальником штаба назначен норвежский полковник Уве Стаурсет.

Штаб в Миккели будет функционировать в режиме повышенной готовности и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.