Поиск

В Финляндии начал работу штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Финляндии в городе Миккели, недалеко от границы с РФ, в понедельник приступил к работе штаб сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

"Получение Финляндией уровня наземного командования в северном регионе НАТО было одной из самых важных целей на ранних этапах нашего членства в НАТО", - цитирует пресс-служба министерства обороны главу ведомства Антти Хаккянена.

Решение о начале работы многокорпусного сухопутного компонента Северного региона НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели принято главой Минобороны Финляндии 29 августа 2025 года. Он будет действовать совместно со штабом сухопутных войск Сил обороны Финляндии.

В штабе будут работать до 10 офицеров. Планируется, что позднее в его состав войдут до 50 сотрудников сотрудники из семи стран: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Нидерландов, Соединенных Штатов и Великобритании.

Ранее представитель командования сухопутных войск НАТО бригадный генерал Крис Гент заявил СМИ, что у командования НАТО есть две задачи в Миккели: в мирное время штаб планирует и синхронизирует действия стран-членов НАТО, в том числе осуществляет планирование, подготовку и проведение совместных учений, а также других мероприятий мирного времени; во время войны командует войсками НАТО, действующими в Северной Европе.

Начальником штаба назначен норвежский полковник Уве Стаурсет.

Штаб в Миккели будет функционировать в режиме повышенной готовности и подчиняться штаб-квартире в Норфолке на восточном побережье США.

НАТО Финляндия Северная Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия предложила Турции провести обслуживание поставленных систем С-400

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому танкеру

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Жертвами землетрясения в Афганистане стали более 600 человек

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Эрдоган заявил, что в скором времени рассчитывает увидеть Путина в Турции

Страны ШОС решили создать Банк развития

Страны ШОС решили создать Банк развития

Подводный энергокабель между Эстонией и Финляндией EstLink 1 вышел из строя

Путин заявил, что РФ высоко ценит усилия КНР и Индии по украинскому урегулированию

Путин пообещал проинформировать глав государств ШОС о достигнутых с Трампом договоренностях

Что случилось этой ночью: понедельник, 1 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7082 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });