Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Фото: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Город Энчёпинг (Enkoping) в Швеции станет логистическим узлом НАТО, откуда будут управлять перемещением войск НАТО в Северную Европу, сообщило в четверг Шведское телевидение SVT.

По его данным, этот вопрос согласован на переговорах с НАТО, решение по нему правительство приняло в четверг. Передвижение войск НАТО в Северной Европе будет контролироваться из Швеции, в Командовании материально-технического обеспечения НАТО будет работать около 70 человек.

"Швеция занимает важное географическое положение в НАТО, и наша способность перевозить ресурсы и персонал будет очень важна", - сказал министр обороны страны Пол Йонсон (Pal Jonson).

Логистический центр в Швеции будет отвечать за возможные переброски войск размером до дивизии, или более 20 000 солдат и всего, что с этим связано.

"Речь идет о возможности перевозить большое количество личного состава и таких материалов, как топливо, боеприпасы и запасные части", - сказал Йонсон.

Логистическая база в Энчёпинге будет отвечать за зону операций, которая включает Северную Америку, Великобританию и страны Северной Европы, сообщает SVT.

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Михаэль Классон (Michael Claesson) отмечает, что Швеция теперь будет иметь важные зоны ответственности как в логистических миссиях, так и в миссиях сдерживания вблизи российской границы, таких как участие во фронтовых базах в Латвии и Финляндии.

НАТО Швеция Северная Европа
