В Финляндии пройдут учения НАТО по применению беспилотных систем

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Финляндии примут в июне учения НАТО по использованию морских беспилотных систем, сообщила пресс-служба ВМС.

"У беспилотных систем огромный потенциал и широкий спектр применения. С помощью умных и автономных систем можно, например, осуществлять мониторинг территорий и объектов, высвобождая ценные ресурсы для других задач", - прокомментировал начальник оперативного управления ВМС Марко Лааксонен.

На учениях в зоне ответственности НАТО будут проведены оперативные испытания. Операции на мелководье и в условиях архипелага финского побережья также помогут разрабатывать системы, пригодные к условиям Балтийского моря, считают в ВМС.

Учения пройдут в западной части акватории Финляндии от полуострова Порккала вплоть до Ханко. За районами проведения учений будет осуществляться контроль в море.