Совет министров ОБСЕ решил ликвидировать все институты, связанные с Минской группой

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Совет министров ОБСЕ принял в понедельник решение о закрытии с 1 сентября всех институтов, связанных с минским процессом по карабахскому урегулированию, сообщил МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что данное решение было принято на основании совместного обращения Азербайджана и Армении.

Секретариату ОБСЕ поручено до 1 декабря 2025 года решить все организационные и технические вопросы, связанные с ликвидацией данных структур.

В решении также объявлено, что все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, утрачивают силу и не подлежат применению, подчеркивает МИД.

Закрытию подлежат, в том числе, институт личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, а также Группы по планированию на высоком уровне

"Таким образом, этим решением закрытие этих институтов было формализовано, и все государства-участники ОБСЕ признали, что данные структуры, созданные когда-то для урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, утратили актуальность в новых условиях после его разрешения", - подчеркивает МИД.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что принятие данного решения является не только подтверждением на международном уровне факта восстановления Азербайджанской Республикой своего суверенного контроля и территориальной целостности над ранее оккупированными территориями, что положило конец армяно-азербайджанскому конфликту, а также мирной повестки, выдвинутой Азербайджаном, но и важным шагом в направлении практической реализации договорённостей, достигнутых между Азербайджаном и Арменией в ходе встречи в Вашингтоне 8 августа 2025 года.

"Азербайджанская Республика продолжит придерживаться своей принципиальной и последовательной позиции, основанной на нормах международного права, в деле укрепления мира и стабильности в регионе", - подчеркивается в сообщении.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы были Россия, США и Франция. Также в ее состав входили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция. Фактически работа группы была заморожена в 2022 году.



