В Баку анонсировали скорый роспуск Минской группы ОБСЕ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Решение ОБСЕ о закрытии Минской группы и связанных с ней институтов будет принято 1 сентября, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на заседании правительства, посвященном итогам визита президента Ильхама Алиева в Вашингтон 7-8 августа. Об этом сообщает Report.

"Действующему председателю ОБСЕ направлено обращение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур", - сказал министр, отметив, что это совместное обращение Азербайджана и Армении.

"Обращение распространено среди стран ОБСЕ, 1 сентября ожидается принятие решения", - добавил глава МИД.

Минская группа была создана в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы были Россия, США и Франция. Также в состав входили Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция. Фактически работа группы была заморожена в 2022 году.

Азербайджан Армения Джейхун Байрамов МИД ОБСЕ Минская группа
