Песков заявил, что Путин общается в Тяньцзине со многими зарубежными лидерами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - У президента РФ Владимира Путина происходит большое количество контактов с зарубежными лидерами "на полях" саммита ШОС в китайском Тяньцзине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Контакты "на полях" саммита ШОС и ШОС+ с очень многими главами государств. Это и Вьетнам только что, и были разговоры краткие с президентом Пакистана, и с президентом Таджикистана поговорили, и перебросились словами с президентом Узбекистана, хотя у них намечена отдельная двусторонка в Пекине", - сказал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

По его словам, "лидеры активно используют такие мероприятия, чтобы общаться друг с другом".

Комментируя кадры с трехсторонним рукопожатием лидеров России, Индии и Китая и реакцию на него на Западе, Песков сказал: "Нам нужно отходить от уничижительного подхода, как это видится с Запада. Зачем мы ставим себя на голову ниже? Пусть они сами думают, как им видится, а мы занимаемся своими делами и реализуем нашу повестку".