Путин встретился с Моди "на полях" саммита ШОС в Китае

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита ШОС проводит встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Перед двусторонними переговорами с участием делегаций Путин и Моди около часа общались тет-а-тет в "Аурусе" российского лидера. "Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лидеры участвовали в открывшемся в Тяньцзине саммите ШОС, а затем вместе на автомобиле российского президента "Аурус" выехали к месту проведения двусторонней встречи.

Президент приехал в Китай накануне с четырехдневным визитом. Саммит ШОС, в котором принимают участие оба лидера, начался в понедельник в Тяньцзине.

Это первая встреча Путина и Моди в текущем году, хотя главы России и Индии регулярно созваниваются по телефону. Как ожидается, на этих переговорах, в том числе будет обсуждена подготовка к предстоящему в декабре визиту президента РФ в Индию.

С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин. А также министры транспорта Андрей Никитин, финансов Антон Силуанов, энергетики Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, председатель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель "Росатома" Алексей Лихачёв, глава "Роснефти" Игорь Сечин, замгендиректора "Роскосмоса" Сергей Савельев.