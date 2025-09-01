Поиск

Путин встретился с Моди "на полях" саммита ШОС в Китае

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин "на полях" саммита ШОС проводит встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Перед двусторонними переговорами с участием делегаций Путин и Моди около часа общались тет-а-тет в "Аурусе" российского лидера. "Они общались и в машине, когда ехали, потом продолжили общение в машине", - сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лидеры участвовали в открывшемся в Тяньцзине саммите ШОС, а затем вместе на автомобиле российского президента "Аурус" выехали к месту проведения двусторонней встречи.

Президент приехал в Китай накануне с четырехдневным визитом. Саммит ШОС, в котором принимают участие оба лидера, начался в понедельник в Тяньцзине.

Это первая встреча Путина и Моди в текущем году, хотя главы России и Индии регулярно созваниваются по телефону. Как ожидается, на этих переговорах, в том числе будет обсуждена подготовка к предстоящему в декабре визиту президента РФ в Индию.

С российской стороны в переговорах участвуют глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин. А также министры транспорта Андрей Никитин, финансов Антон Силуанов, энергетики Сергей Цивилев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, председатель Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, руководитель "Росатома" Алексей Лихачёв, глава "Роснефти" Игорь Сечин, замгендиректора "Роскосмоса" Сергей Савельев.

Владимир Путин Китай ШОС Индия Нарендра Моди
