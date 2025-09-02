Фицо заявил, что Украина не может быть членом НАТО, но может вступить в ЕС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Украина не должна становиться членом НАТО, но может вступит в ЕС после выполнения соответствующих требований, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

"Я подчеркиваю, и я говорил об этом с самого начала, что Украина не может стать членом НАТО. Это мое окончательное решение. Но что касается вступления в ЕС, то мы готовы сотрудничать с Украиной", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

"С одной стороны, мы говорим, что каждая страна имеет право принимать решение о своих перспективах, но с другой стороны, мы подчеркиваем, что Украина должна удовлетворить все требования, связанные с присоединением к Евросоюзу", - отметил при этом глава словацкого правительства.

Он заявил, что намерен обсудить эту тему в пятницу на своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.