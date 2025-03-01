Фицо напомнил о призывах Словакии к прекращению огня на Украине

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо, комментируя произошедшую в пятницу словесную перепалку между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, напомнил, что Братислава выступает за немедленное прекращение огня между Киевом и Москвой.

"Словакия (...) настаивает на необходимости немедленного прекращения огня. Против этого выступают президент Зеленский и многие страны ЕС", - написал он в субботу в соцсетях.

Фицо напомнил, что не намерен оказывать финансовую и военную поддержку Украине.

Он вновь высказался за то, чтобы в мире "ясно призвали Киев восстановить транзит газа через Украину в Словакию и Западную Европу".

Говоря о саммите ЕС, запланированном на следующую неделю, премьер Словакии предупредил, что участникам, возможно, не удастся согласовать общее заявление по украинскому конфликту, "если на встрече не будет принято во внимание, что есть и иные мнения, кроме необходимости продолжать войну".

Со своей стороны, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выразил надежду на то, что Трампу удастся наладить взаимодействие с Москвой.

"Вчера (на встрече Трампа с Зеленским - ИФ) стало совершенно ясно, кто за мир, а кто - за войну", - написал он в соцсетях.

Как заявил венгерский министр, "мы надеемся, что Дональд Трамп сможет добиться договоренностей между США и Россией, так как только соглашения между этими двумя странами могу вернуть мир в нашу любимую Центральную Европу".