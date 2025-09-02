Фицо намерен поднять на встрече с Зеленским вопрос о недопустимости атак на нефтяную инфраструктуру

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поднимет вопрос о недопустимости атак на энергетическую инфраструктуру.

"Мы очень жестко реагируем на атаки на нефтяную инфраструктуру. В пятницу у меня будет встреча с президентом Украины в городе Ужгород, и я буду очень серьёзно открывать этот вопрос, потому что невозможно, чтобы осуществлялись такие атаки на очень важную для нас инфраструктуру", - сказал Фицо в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине во вторник.

Ранее премьер-министр Словакии сообщил, что в пятницу встретится с Зеленским.



