В ЕС считают, что восстановление санкций подтолкнёт Иран к переговорам по ядерной программе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Инициатива Великобритании, Германии и Франции по механизму восстановления санкций против Ирана (snapback) подтолкнёт Тегеран к переговорному решению по ядерной программе, считает пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни.

"Перед нами открылось окно возможностей. Мяч на стороне Тегерана, и высокий представитель (ЕС по иностранным делам Кая Каллас - ИФ) сделает всё от неё зависящее, чтобы добиться основанного на переговорах результата, так как приемлемым будет только переговорное решение по иранской ядерной программе", - сказал аль-Ануни на брифинге в Брюсселе во вторник. Он ответил на вопрос, какова реакция Каллас на совместное письмо в Совет Безопасности ООН министров иностранных дел России, Китая и Ирана, в котором они осудили инициативу запуска snapback.

В миреГутерриш обеспокоен возможным возобновлением санкций против Ирана "евротройкой"Читать подробнее

Каллас является координатором комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе от 2015 года, в рамках которого приостановлены антииранские санкции. С прекращением действия СВПД отменяется роль координатора.

"У нас есть ещё 30 дней, чтобы попытаться найти решение, прежде чем будет перезапущена политика санкций. В это временное "окно" высокий представитель сделает всё, что в её полномочиях, которые она использует до истечения своего мандата (координатора совместной комиссии - ИФ), чтобы содействовать дипломатическому решению путем переговоров", - добавил аль-Ануни.

"И в этом контексте она призывает все стороны предпринять все усилия, чтобы перейти к переговорному решению", - подчеркнул пресс-секретарь Каллас.

20 августа постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Великобритания, Германия и Франция не могут с юридической точки зрения запускать в отношении Ирана snapback. "Великобритания, Германия и Франция пытаются шантажировать Иран и угрожают запустить к концу августа так называемый механизм snapback, предусмотренный резолюцией 2231 Совета безопасности ООН и способный восстановить все предыдущие экономические санкции против Ирана", - написал Ульянов в своём телеграм-канале.

Он считает, что "на пути реализации этой угрозы существует серьёзное препятствие". "Вышеупомянутые европейские государства сами нарушают резолюцию 2231 и СВПД. Поэтому, с юридической точки зрения, они как нарушители не имеют права запускать snapback", - подчеркнул постпред РФ.

ЕС Иран
