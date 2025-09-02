Поиск

Президент США назвал распространение слухов о его смерти работой недобросовестных СМИ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о его смерти, появившаяся в минувшие выходные, является примером фейковых новостей и подрывает доверие к СМИ.

"Это фейковые новости, это такие фейковые новости! Именно из-за них общий уровень доверия к СМИ такой низкий", - сказал Трамп в Белом доме.

"Это какое-то сумасшествие. На прошлой неделе я участвовал в нескольких пресс-конференциях - они были очень успешные, прошли так же хорошо, как и эта. Потом я два дня не участвовал в них, и кто-то начал говорить: "с ним, должно быть, что-то не так", - подчеркнул Трамп.

Трамп отметил, что предыдущий президент США Джо Байден мог исчезнуть из информационного поля и на более длительный срок, однако в СМИ и соцсетях не делали предположений о том, что с ним могло что-то случиться.

"Теперь вы знаете, что я давал интервью длительностью около полутора часов. (...) Я принял участие в нескольких передачах и написал несколько постов в соцсеть Truth Social - длинных постов и, как я считаю, по делу. То есть выходные я провел активно", - добавил Трамп.

