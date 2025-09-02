Трамп заявил, что его не беспокоит укрепление отношений между РФ и Китаем

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что он не беспокоится в связи с укреплением отношений между Россией и Китаем.

"Я совершенно не беспокоюсь на этот счет. Мы располагаем самыми сильными - с большим отрывом - вооруженными силами в мире", - сказал президент в эфире радиоведущего Скотта Дженнингса в ответ на вопрос, не тревожит ли его укрепление союза между РФ и КНР против США.

"Россия и Китай никогда не используют вооруженные силы против нас", - добавил Трамп.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская делегация всегда встречает в Китае теплый прием, тесное общение отражает всю глубину стратегического партнерства двух стран.

"Дорогой друг, и я, и вся российская делегация рады новой встрече с нашими китайскими друзьями, коллегами. Я благодарю за теплый прием, оказанный всей нашей делегации", - сказал Путин, обращаясь к своему визави председателю КНР Си Цзиньпину.

Он подчеркнул, что тесное общение отражает стратегический характер российско-китайских связей, которые находятся на беспрецедентном высоком уровне.