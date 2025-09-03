Ким Чен Ын отметил развитие отношений между КНДР и РФ во всех аспектах

Он подчеркнул, что помогать России - братский долг КНДР

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - После заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР отношения двух стран развиваются во всех аспектах, заявил глава КНДР Ким Чен Ын.

"После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного договора отношения между нашими двумя странами развиваются во всех аспектах", - сказал лидер КНДР в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в среду.

"В рамках этого договора и в соответствии с нашими обязательствами по этому договору мы вели борьбу совместно с братским российским народом и армией", - подчеркнул он.

Ким Чен Ын выразил Путину особую благодарность за то, что тот несколько раз высоко оценил подвиг военных КНДР, сражавшихся в Курской области.

"Если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, и будем считать это братским долгом. И сделаем все для того, чтобы помочь России", - подчеркнул лидер КНДР.