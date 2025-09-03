Поиск

Ким Чен Ын отметил развитие отношений между КНДР и РФ во всех аспектах

Он подчеркнул, что помогать России - братский долг КНДР

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - После заключения договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР отношения двух стран развиваются во всех аспектах, заявил глава КНДР Ким Чен Ын.

"После заключения в июне прошлого года нашего межгосударственного договора отношения между нашими двумя странами развиваются во всех аспектах", - сказал лидер КНДР в начале встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в среду.

"В рамках этого договора и в соответствии с нашими обязательствами по этому договору мы вели борьбу совместно с братским российским народом и армией", - подчеркнул он.

Ким Чен Ын выразил Путину особую благодарность за то, что тот несколько раз высоко оценил подвиг военных КНДР, сражавшихся в Курской области.

"Если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, и будем считать это братским долгом. И сделаем все для того, чтобы помочь России", - подчеркнул лидер КНДР.

Ким Чен Ын КНДР РФ Владимир Путин Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций завершились в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Путин проводит встречу с Ким Чен Ыном в Пекине

Что случилось этой ночью: среда, 3 сентября

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Уолл-стрит снизилась во вторник в преддверии отчета по рынку труда

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лидеры РФ, КНР и КНДР пообщались втроем по пути к месту проведения парада Победы в Пекине

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Лавров заявил о необходимости формирования новой системы гарантий безопасности РФ и Украины

Трамп готов изменить позицию по Украине, если из встречи с Путиным "ничего не выйдет"

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что узнал "новые аспекты" украинского урегулирования

Трамп заявил, что его не беспокоит укрепление отношений между РФ и Китаем

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных

Во Франции выданы ордера на арест Башара Асада и шести его приближенных
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7090 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2365 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });