Президент РФ заявил, что военные КНДР мужественно сражались в Курской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Военные КНДР, принимавшие участие в освобождении Курской области, сражались мужественно, в России никогда не забудут их жертвы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По вашей инициативе, как хорошо известно, ваши спецподразделения приняли участие в освобождении Курской области в полном соответствии с нашим новым договором", - сказал он на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Он подчеркнул, что военные из КНДР "сражались мужественно и героически".

"Хочу отметить, что мы никогда не забудем тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих. Я хочу вас от имени российского народа поблагодарить за это участие в совместной борьбе с современным неонацизмом. Прошу передать самые теплые слова благодарности всему народу КНДР", - добавил Путин.