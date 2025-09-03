На встрече Путина с Вучичем обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем, как всегда, прошла в доброй обстановке, предметно обсуждались многоплановые отношения двух стран, в том числе сотрудничество в области ТЭК, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Традиционно встречи с Вучичем, во-первых, проходят в доброй, традиционно доброй, обстановке и второе - весьма и весьма предметно, потому что отношения многоплановые и очень много конкретных вопросов на повестке дня. Это вопросы и сотрудничества в области ТЭКа, и сотрудничества в области культуры, обмена студентами и так далее. И, конечно, это взаимодействие в плане региональной напряженности, которая провоцируется далеко не сербской стороной", - сказал Песков журналистам в среду.

На уточняющий вопрос, можно ли ожидать каких-то положительных договоренностей, связанных с поставками газа для Сербии, он ответил: "Безусловно. Все, что касается Сербии, всегда есть хорошие договоренности. Это наш добрый партнер и дорогой друг".