Путин и Вучич встретились в Пекине

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Энергетика стала одной из основных тем встречи президентов Сербии и России Александра Вучича и Владимира Путина, сообщает во вторник сербский телеканал РТС.

"Я надеюсь, что мы сможем не только сохранить, но и расширить ряд аспектов сотрудничества. Энергетика для нас - очень важная сфера, как и поставки газа", - сказал Вучич сербским журналистам в Пекине, где прошла эта встреча.

Он отметил, что "благодаря нефтепроводу, который будет построен совместно с Венгрией, Сербия сможет улучшить сотрудничество с Россией в сфере энергетики".

"Мы рады всем российским компаниям, всех, кто хотел бы участвовать в инфраструктурных проектах в Сербии, включая "Российские железные дороги", "Росатом" и многим другим", - сказал Вучич.

