РФ и Сербия продлили контракт на поставки 6,1 млн куб. м в сутки газа до октября

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Россия и Сербия подписали приложение к действующему газовому соглашению о поставках газа с 1 июня по 30 сентября, сообщает сербское агентство Tanjug со ссылкой на главу "Сербиягаз" Душана Баятовича.

Согласно сообщению, Россия будет поставлять 6,1 млн кубометров газа в сутки по цене 290 евро за тыс. кубометров, при этом параметры не были изменены, а цена привязана к стоимости нефти.

Баятович заявил также, что цена для населения в ближайшее время не вырастет, а для промышленности станет дешевле, если на рынке не произойдет серьезных потрясений.