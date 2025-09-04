Поиск

В МИД КНР после слов Трампа о "заговоре" против США заверили, что не стремятся вредить странам

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что развитие дипломатических связей Китая с другими государствами не направлено против третьих сторон, сообщает в четверг The Global Times.

"Развитие дипломатических отношений Китая с каким-либо государством никогда не нацелено против какой-либо третьей стороны", - прокомментировал Го Цзякунь слова президента США Дональда Трампа о "заговоре" между РФ, КНР и КНДР.

В РоссииВ Кремле увидели иронию в словах Трампа о "заговоре" между РФ, КНР и КНДР против СШАЧитать подробнее

Цель приглашения иностранных лидеров на парад в Пекине состояла в том, чтобы собрать миролюбивые страны, отдать дань истории и почтить память павших, отметил Го Цзякунь.

Накануне Трамп, комментируя проходившие в Пекине торжества, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын "строят заговор против США".

Сообщалось, что лидеры России, Китая и КНДР пообщались в Пекине по пути к месту проведения парада, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Визит Владимира Путина в Китай

10
Владимир Путин перед военным парадом по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.Автомобиль "Аурус" президента РФ Владимира Путина у Дома народных собранийПочетный караул перед заседанием в формате "ШОС плюс" с участием глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничестваАвтомобили делегаций перед заседанием Совета глав государств - членов ШОСПрезидент РФ Владимир Путин (третий справа) и президент Ирана Масуд Пезешкиан (четвертый слева) во время встречи на полях саммита ШОСПрезидент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (слева направо) перед военным парадомПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в резиденции ДяоюйтайПодготовка к торжественному приему в Большом банкетном зале Дома народных собранийПредседатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войныПредседатель КНР Си Цзиньпин (в центре), президент России Владимир Путин (второй слева), лидер КНДР Ким Чен Ын (второй справа), президент Индонезии Прабово Субианто (слева), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (справа) на военном параде
Владимир Путин перед военным парадом по случаю 80-й годовщины победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.
КНР Дональд Трамп США КНДР РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17
Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Нефть Brent подешевела до $67,17 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 4 сентября

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

ООН ожидает, что число жертв землетрясения в Афганистане вырастет

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

Администрация Трампа не планирует отправлять нацгвардию в Чикаго незамедлительно

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

S&P 500 и Nasdaq завершили торги ростом

В результате крушения фуникулера в Португалии погибло 15 человек

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7099 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });