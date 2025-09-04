В МИД КНР после слов Трампа о "заговоре" против США заверили, что не стремятся вредить странам

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что развитие дипломатических связей Китая с другими государствами не направлено против третьих сторон, сообщает в четверг The Global Times.

"Развитие дипломатических отношений Китая с каким-либо государством никогда не нацелено против какой-либо третьей стороны", - прокомментировал Го Цзякунь слова президента США Дональда Трампа о "заговоре" между РФ, КНР и КНДР.

Цель приглашения иностранных лидеров на парад в Пекине состояла в том, чтобы собрать миролюбивые страны, отдать дань истории и почтить память павших, отметил Го Цзякунь.

Накануне Трамп, комментируя проходившие в Пекине торжества, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын "строят заговор против США".

Сообщалось, что лидеры России, Китая и КНДР пообщались в Пекине по пути к месту проведения парада, посвященного 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.