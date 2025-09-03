Трамп заявил, что Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын в Пекине обсуждают "заговор против США"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, комментируя начавшиеся в Пекине празднование 80-летия победы во Второй мировой войне, заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын "строят заговор против США".

"Пусть у председателя КНР и замечательного народа Китая будет прекрасный и незабываемый праздничный день. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, в то время как вы вместе с ними готовите заговор против США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер также напомнил об "огромной поддержке и крови, отданной Соединенными штатами Америки Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне враждебного иностранного захватчика" - милитаристской Японии.

"Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чествовать и помнить за их храбрость и жертвенность", - написал Трамп.

В Пекине ранее в среду начался военный парад, посвященный 80-летию победы на милитаристской Японией и окончанию Второй Мировой войны.