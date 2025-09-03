Поиск

В Кремле увидели иронию в словах Трампа о "заговоре" между РФ, КНР и КНДР против США

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Никаких мыслей о "заговоре" против США не было ни у одного из трех лидеров РФ, Китая и КНДР Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя заявление американского лидера Дональда Трампа.

"Он (Трамп - ИФ) опять-таки не без иронии сказал, что якобы эти трое готовят заговор против Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел никаких заговоров. Более того, мысли даже об этом ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было", - сказал Ушаков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Фрагмент интервью выложил в своем телеграм-канале ведущий программы Павел Зарубин.

Так он прокомментировал заявление Трампа, который написал в соцсети о "заговоре" против США присутствовавших на параде в Пекине Си Цзиньпина, Владимира Путина и Ким Чен Ына.

"Кроме того, могу сказать, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах", - подчеркнул помощник президента РФ.

При этом, он отметил, что надеется, что Трамп в соцсетях "не без иронии сказал, что он передает приветы председателю Си Цзиньпину и просит через него тоже наилучшие дружеские пожелания передать президенту Путину и председателю государственных дел КНДР соответственно".

Минувшей ночью Трамп, комментируя начавшиеся в Пекине празднования 80-летия победы во Второй мировой войне, заявил, что Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын готовят "заговор против США".

"Пусть у председателя КНР и замечательного народа Китая будет прекрасный и незабываемый праздничный день. Пожалуйста, передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, в то время как вы вместе с ними готовите заговор против США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

