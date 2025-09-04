Поиск

США признали террористическими две эквадорские преступные группировки

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Госдеп США добавил две эквадорские преступные группировки - "Лос-Чонерос" и "Лос-Лобос" - в перечень иностранных террористических организаций (FTO), сообщает в четверг журнал Newsweek со ссылкой на распоряжение госсекретаря Марко Рубио.

При этом Рубио отметил, что "пришел к выводу о наличии достаточной фактологической базы" для внесения групп в реестр FTO.

Журнал отмечает, что придание этим организациям такого статуса расширит возможности администрации США по борьбе с "Лос-Чонерос" и "Лос-Лобос", в том числе в плане ограничений их доступа к финансовым инструментам и возможности перемещаться; также США могут наносить удары по их объектам.

Newsweek напоминает, что при Рубио на посту госсекретаря к FTO ранее отнесли шесть мексиканских наркокартелей, хуситов, две криминальные группы на Гаити и еще две международных преступных группы.

"Лос-Чонерос" происходит из провинции Манаби на западе Эквадора. Известна вымогательствами, убийствами, торговлей наркотиками. По данным полиции, организация может быть вооружённым крылом колумбийского картеля, имеющего интересы в Эквадоре. Сотрудничает с преступниками в Мексике, Перу и Колумбии для провоза кокаина в США. Основатели группировки заключены в тюрьму или убиты.

"Лос-Лобос" начинала как группа, отколовшаяся от "Лос-Чонерос"; в 2020 году порвала с этой группировкой. Занимается наркоторговлей - поставками кокаина из Эквадора, и заказными убийствами. В ее рядах может насчитываться 8 тыс. человек; "Лос-Лобос" активна в городах Латакунга, Куэнка, Мачала и в провинции Пастаса на востоке страны.

Ранее американские СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп, не афишируя это, отдал распоряжение об использовании ВС США для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами американской территории. Американское командование направили к берегам Латинской Америки восемь кораблей и подлодку. Такие действия вызвали тревогу властей в ряде стран, в том числе и в Венесуэле.

Марко Рубио Эквадор США Госдепартамент США
