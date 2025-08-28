Венесуэла проведет призыв резервистов в связи с угрозами со стороны США

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти Венесуэлы в ближайшие дни намерены предпринять меры по защите страны от возможной угрозы извне, сообщает в четверг ЭФЭ.

"В течение пятницы и субботы планируется дополнительный призыв резервистов в связи с угрозами со стороны Вашингтона, который в Каракасе обвинили в размещении атомной подводной лодки в водах близ Венесуэлы", - пишет агентство.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил, что до этого времени "ни одной латиноамериканской стране не угрожали атомной подводной лодкой".

"Мир не может быть таким, каким он был сто лет назад, когда кто-то размещал поблизости вооружение и требовал сдаться", - сказал он, имея в виду развертывание ВМС США в водах Карибского моря близ Венесуэлы.

Ранее в августе американский телеканал NBC со ссылкой на источник передавал, что американское военное командование намерено направить к берегам Венесуэлы три эсминца для усиления борьбы с наркокартелями. Об атомной подводной лодке сообщений не поступало.