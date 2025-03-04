США признали хуситов террористической группировкой

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - США признали террористической группировку йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах", сообщил во вторник глава госдепа Марко Рубио.

"Я рад объявить о включении "Ансар Аллах" – йеменских мятежников-хуситов – в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении Рубио.

Объясняя это решение, Рубио сослался на указ президента США Дональда Трампа, в котором говорилось, что "деятельность хуситов ставит под угрозу безопасность американских мирных жителей и военных на Ближнем Востоке, безопасность ближайших партнеров США в ближневосточном регионе, а также стабильность мировой морской торговли".

В январе этого года Трамп подписал указ, согласно которому группировка йеменских хуситов "Ансар Аллах" должна быть признана в США иностранной террористической организацией. Таким образом, теперь госдеп выполнил эту задачу.