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Apple увеличила выручку в Индии в прошлом фингоду на треть до почти $8 млрд

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Выручка Apple Inc. в Индии в минувшем финансовом году, завершившемся в марте, повысилась примерно на 33% до почти $8 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

Apple не раскрывает данные по продажам в отдельных странах в своей отчетности, однако обязана предоставлять их местным властям.

По словам источника, более половины выручки Apple в Индии пришлось на продажи смартфонов. Это позитивный сигнал для компании, стремящейся отвоевать долю рынка в самой населенной стране мира у более дешевых китайских брендов.

В Индии используется примерно 690 млн смартфонов, и лишь 3,5% из них произведены Apple, по данным Counterpoint Research.

Акции Apple дорожают на 2,1% на предварительных торгах в понедельник.

Apple Индия
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