Премьер Словакии в беседе с Зеленским поддержал стремление Киева на сближение с ЕС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо в пятницу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержал стремление Киева на дальнейшее сближение с ЕС.

"Я хотел бы вступления Украины в ЕС, и я донес (до Зеленского) весь тот опыт, касающийся переговоров о вступлении", - приводят слова Фицо словацкие СМИ.

В то же время они отмечают, что основной темой встречи стала энергетика.

"Энергетическая инфраструктура стала одной из главных тем переговоров", - подчеркивают словацкие СМИ.

Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где во вторник провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Фицо говорил, что во время этой важной беседы он сделал ряд выводов, которые намерен передать Зеленскому.

ВСУ недавно нанесли несколько ударов по объектам инфраструктуры трубопровода "Дружба", по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию через территорию Украины. Из-за этих ударов поставки были временно остановлены.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал такие действия Киева нападением на Венгрию и Словакию.