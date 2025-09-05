Фицо обсудил с Зеленским безопасность энергетической инфраструктуры

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Складывающаяся ситуация в сфере энергетики стала основной темой встречи главы правительства Словакии Роберта Фицо с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Энергетическая инфраструктура стала одной из главных тем переговоров", - сообщают в пятницу словацкие СМИ.

Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где во вторник провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Фицо говорил, что во время этой важной беседы он сделал ряд выводов, которые намерен передать Зеленскому.

ВСУ недавно нанесли несколько ударов по объектам инфраструктуры трубопровода "Дружба", по которому нефть поступает в Словакию и Венгрию через территорию Украины. Из-за этих ударов поставки были временно оставлены.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал такие действия Киева нападением на Венгрию и Словакию.