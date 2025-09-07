На молодежном форуме в Могилёве призвали беречь единство народов стран бывшего СССР

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Участники молодежного форума Союзного государства призывают молодых людей стран, входивших в состав Советского Союза, изучать подлинную историю, бороться с ее фальсификацией и беречь единство, следует из обращения, принятого на пленарном заседании форума в Могилёве.

"Мы призываем вас: изучайте подлинную историю, говорите с ветеранами, храните семейные архивы. Боритесь с фальсификациями - не позволяйте перечеркнуть жертвенный подвиг наших предков. Берегите единство, ведь именно оно помогло нашим народам выстоять тогда и остается нашей силой сегодня", - сказано в документе.

В обращении отмечается, что сегодня, когда искажаются факты, переписывается история, как никогда важно знать и помнить историческую правду.

"Правду о том, что именно народы Советского Союза, сплотившись в едином порыве, сломали хребет фашизму. Белорусы и русские, украинцы и казахи, грузины и армяне, узбеки и азербайджанцы, киргизы, туркмены и таджики, литовцы и латыши, эстонцы и молдаване, - все плечом к плечу стояли насмерть в Брестской крепости, под Могилёвом, Москвой и Сталинградом, шли в атаку на Курской дуге, освобождали Варшаву, Прагу и Берлин. Их подвиг не делится по национальностям - он общий, и цена ему - миллионы жизней, отданных за наше будущее", - подчеркивают участники форума.

В воскресенье в Могилёве прошло пленарное заседание молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти", в ходе которого выступили председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко.

В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.