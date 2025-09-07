Поиск

На молодежном форуме в Могилёве призвали беречь единство народов стран бывшего СССР

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Участники молодежного форума Союзного государства призывают молодых людей стран, входивших в состав Советского Союза, изучать подлинную историю, бороться с ее фальсификацией и беречь единство, следует из обращения, принятого на пленарном заседании форума в Могилёве.

"Мы призываем вас: изучайте подлинную историю, говорите с ветеранами, храните семейные архивы. Боритесь с фальсификациями - не позволяйте перечеркнуть жертвенный подвиг наших предков. Берегите единство, ведь именно оно помогло нашим народам выстоять тогда и остается нашей силой сегодня", - сказано в документе.

В обращении отмечается, что сегодня, когда искажаются факты, переписывается история, как никогда важно знать и помнить историческую правду.

В РоссииВолодин отметил, что главы РФ и Белоруссии сделали всё для сохранения странами своей идентичностиЧитать подробнее

"Правду о том, что именно народы Советского Союза, сплотившись в едином порыве, сломали хребет фашизму. Белорусы и русские, украинцы и казахи, грузины и армяне, узбеки и азербайджанцы, киргизы, туркмены и таджики, литовцы и латыши, эстонцы и молдаване, - все плечом к плечу стояли насмерть в Брестской крепости, под Могилёвом, Москвой и Сталинградом, шли в атаку на Курской дуге, освобождали Варшаву, Прагу и Берлин. Их подвиг не делится по национальностям - он общий, и цена ему - миллионы жизней, отданных за наше будущее", - подчеркивают участники форума.

В воскресенье в Могилёве прошло пленарное заседание молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти", в ходе которого выступили председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко.

В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.

Могилёв Белоруссия Союзное государство СССР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ

Трамп выразил готовность ко "второй фазе" санкций в отношении РФ

Патрушев отметил, что версия о подрыве "Северных потоков" украинскими диверсантами вызывает вопросы

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"

В Ватикане впервые в истории канонизировали "миллениала"
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

В Венгрии заявили, что ночная атака на энергоструктуру РФ не повлияла на поставки нефти

В Венгрии заявили, что ночная атака на энергоструктуру РФ не повлияла на поставки нефти

Премьер Японии решил уйти в отставку

Премьер Японии решил уйти в отставку

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 сентября

ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Что произошло за день: суббота, 6 сентября

Вероятным источником радиоактивного заражения креветок в Индонезии назвали металлолом

Вероятным источником радиоактивного заражения креветок в Индонезии назвали металлолом
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2369 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7118 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });