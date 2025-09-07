Володин прибыл в Могилёв, где выступит на молодежном форуме

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье прибыл в город Могилёв с рабочим визитом, в ходе которого выступит на пленарном заседании молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти", сообщает пресс-служба Госдумы.

Как говорится в сообщении, "в молодежном форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений".

"Главная задача форума - актуализировать вопросы воспитания молодого поколения в духе патриотизма и бережного отношения к общей истории, уважения к боевым и трудовым подвигам прошлых поколений, необходимости внести свой вклад в развитие родной страны и Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

В рамках форума также проходит первое заседание комиссии Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти, инициатором создания которой выступил президент России Владимир Путин.

В сообщении говорится, что у трапа самолета Володина встретили посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко, председатель Могилёвского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко и ответственный секретарь Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России Сергей Стрельченко.