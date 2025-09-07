Володин отметил, что главы РФ и Белоруссии сделали всё для сохранения странами своей идентичности

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии сделали всё для защиты и сохранения суверенитета своих стран, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Руководители государств - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко - сделали всё для того, чтобы наши страны были суверенными, чтобы мы имели возможность сами планировать своё будущее", - сказал он в ходе пленарного заседания форума в Могилёве.

Володин отметил: "наши руководители сделали всё для того, чтобы мы сохранили свою идентичность".

Он напомнил, что СССР в годы Великой Отечественной войны потерял 27 млн жизней, при этом в Белоруссии погиб каждый третий.

По его словам, народы обеих стран делают всё, чтобы "тот этап истории, где плечом к плечу наши деды стояли насмерть, был защищен". "Это укрепляет наши отношения, делает друг к другу ближе", - добавил председатель Госдумы.

Говоря об Украине, Володин отметил, что суверенитет этой страны утрачен.

"Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше это колония, которой управляют. А украинский народ - всего лишь расходный материал", - сказал он.

Председатель Госдумы также отметил, что страны Балтии не могут планировать свое будущее, поскольку не имеют суверенитета и государственности.

Володин в воскресенье прибыл в город Могилёв с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.