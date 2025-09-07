Поиск

Володин отметил, что главы РФ и Белоруссии сделали всё для сохранения странами своей идентичности

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии сделали всё для защиты и сохранения суверенитета своих стран, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Руководители государств - Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко - сделали всё для того, чтобы наши страны были суверенными, чтобы мы имели возможность сами планировать своё будущее", - сказал он в ходе пленарного заседания форума в Могилёве.

Володин отметил: "наши руководители сделали всё для того, чтобы мы сохранили свою идентичность".

Он напомнил, что СССР в годы Великой Отечественной войны потерял 27 млн жизней, при этом в Белоруссии погиб каждый третий.

По его словам, народы обеих стран делают всё, чтобы "тот этап истории, где плечом к плечу наши деды стояли насмерть, был защищен". "Это укрепляет наши отношения, делает друг к другу ближе", - добавил председатель Госдумы.

Говоря об Украине, Володин отметил, что суверенитет этой страны утрачен.

"Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше это колония, которой управляют. А украинский народ - всего лишь расходный материал", - сказал он.

Председатель Госдумы также отметил, что страны Балтии не могут планировать свое будущее, поскольку не имеют суверенитета и государственности.

Володин в воскресенье прибыл в город Могилёв с рабочим визитом, где выступил на пленарном заседании молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". В форуме принимают участие российские и белорусские парламентарии, молодые историки, преподаватели вузов, студенты исторических факультетов и представители молодежных движений.

Могилёв Белоруссия Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам на западной и южной окраинах Киева

Туриста из Белоруссии нашли погибшим в горах Эльбруса

Туриста из Белоруссии нашли погибшим в горах Эльбруса

Три человека погибли из-за взрыва в шахте в Хабаровском крае

В России в воскресенье можно будет наблюдать за полным затмением Луны

В России в воскресенье можно будет наблюдать за полным затмением Луны

ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Что произошло за день: суббота, 6 сентября

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Мантуров заявил, что Россия нарастит спутниковую группировку

В правительстве сообщили о завершающем этапе работы над ракетой-носителем "Союз-5"

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2369 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7118 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });