В ЦАХАЛ сообщили, что контролируют около 40% города Газа

Фото: Tsafrir Abayov/Anadolu via Getty Images

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Израильские вооруженные силы взяли под контроль около 40% города Газа, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

По его словам, израильские силы удерживают около 40% территории города Газа. "На этой неделе мы начали привлекать силы резервистов, что значительно усиливает наши возможности", - отметил представитель ЦАХАЛ.

Как заявил военный, в рамках продолжающейся операции подразделения ЦАХАЛ ведут боевые действия и осуществляют маневры в районах города Газа, в частности, в квартале Зейтун и на окраинах района Шейх-Радван.

В настоящее время Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов. Об утверждении этих планов 8 августа сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Израильская армия начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.