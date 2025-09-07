Нетаньяху сообщил, что около 100 тыс. человек покинули город Газа

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Около 100 тыс. мирных жителей покинули город Газа на фоне планируемой военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье.

"Около 100 тысяч человек покинули Газу. ХАМАС делает всё возможное, чтобы не позволить им уйти, удерживают их там в качестве "живого щита", - сказал он на еженедельном заседании кабинета министров в Иерусалиме, передает издание Times of Israel.

По словам Нетаньяху, "мы хотим сосредоточить удары по террористам, а гражданскому населению дать возможность выйти".

ЦАХАЛ неоднократно призывала жителей города Газа покинуть регион в связи с готовящейся военной операцией. Между тем, по данным ООН, в настоящее время в городе остаются около одного миллиона палестинцев. Международные организации оценивают гуманитарную обстановку в городе Газа и во всем секторе как катастрофическую.

В настоящее время Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов. Об утверждении этих планов 8 августа сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Израильская армия начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.